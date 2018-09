Unwetter: Straßensperren nach Murenabgängen im Pinzgau

Ein Gewitter mit Starkregen zog zwischen 19 Uhr und 20 Uhr über den Oberpinzgau. Nach einem Murenabgang musste die Pass-Thurn Bundesstraße auf Höhe “Lipperkreuz” zwischen Mittersill und dem Pass Thurn in der Nacht gesperrt werden. Es droht dort weiter ein Hang direkt auf die Straße zu rutschen. Für den Pkw-Verkehr gibt es über einen Güterweg eine Umleitung. Für den Schwerverkehr gibt es keine Möglichkeit der Abfahrt vom Pass Thurn nach Mittersill – hier kann nur sehr großräumig ausgewichen werden.

Murenabgänge: Straßensperren im Pinzgau

Ebenfalls von einer Mure in Mitleidenschaft gezogen wurde wieder die Glemmtal Landesstraße. Zwischen Hinterglemm und Lengau (Pinzgau) musste die Straße gesperrt werden. Des Weiteren musste die Gerlos Mautstraße gesperrt werden. “Die Feuerwehreinsätze sind soweit erledigt. Erhöhte Pegelstände haben wir aktuell keine, das Unwetter war kurz und kräftig”, so Richard Schieder vom Landesfeuerwehrverband im Gespräch mit S24.

Unwetter: Begutachtung durch Landesgeologen

“Einsatzkräfte führen in den betroffenen Gebieten Sicherungsmaßnahmen und soweit möglich Aufräumarbeiten durch. Bei der drohenden Hangrutschung am Pass Thurn im Gemeindegebiet von Mittersill wird laut Einsatzleitung die Lage morgen in der Früh vom Landesgeologischen Dienst beurteilt”, so Franz Wieser, Sprecher des Landes Salzburg, in einer Aussendung.