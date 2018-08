Unwetter über Salzburg: Zahlreiche Feuerwehren im Einsatz

Eine Unwetterzelle zog am Donnerstag über Salzburg hinweg. (SYMBOLBILD) - © APA/dpa

Gewitter, Starkregen und Hagel zogen am frühen Donnerstagabend über Teile des Bundeslandes. Die Pinzgauer Feuerwehren aus Saalbach, Viehhofen und Zell am See standen wegen des Unwetters im Einsatz. Nahezu zeitgleich wurde ein Autofahrer bei einem Crash in Kuchl (Tennengau) schwer verletzt.