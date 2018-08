Unwetter: Waldbrand in Golling nach Blitzeinschlag

Zwei Stunden lang war die Feuerwehr Golling bei dem Waldbrand gefordert. - © Feuerwehr Golling

Im Bereich des Ofenauer-Berges kam es Donnerstagabend in Golling (Tennengau) zu einem Waldbrand auf einer Gesamtfläche von rund 2500 Quadratmetern. Die kurz zuvor über den Ort gezogenen Unwetter dürften durch einen Blitzschlag in eine 30-Kv-Hochspannungsleitung für einen Riss der Leitung gesorgt haben, die herunter hängenden Kabel setzen dann mehrere Flächen im Bereich der Leitungstrasse in Brand.