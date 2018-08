UPC-Übernahme durch T-Mobile als Reaktion auf Festnetzboom

T-Mobile/UPC-Chef Andreas Bierwirth erläuterte den Zukauf - © APA

Mit der offiziellen Übernahme von UPC wird aus T-Mobile Austria ein Unternehmen mit 1,25 Mrd. Euro Umsatz und 2.524 Mitarbeiter, das nun dem Platzhirsch A1 auch im Geschäftskundenbereich umfassend Paroli bieten will – und im Privatkundensektor auf die Renaissance des Festnetzes reagiert, so T-Mobile/UPC-Chef Andreas Bierwirth am Donnerstag bei einer Pressekonferenz.