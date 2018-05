Urlaub mit Kind: Preis-Check für Windeln, Schnuller und Babybrei

Wer mit Babys auf Urlaub ins Ausland fährt, braucht Platz für viel Gepäck. Die Kleinen benötigen Windeln, Babykost und Schnuller – und zwar auf Vorrat. In welchen Ländern man das Paket besser zu Hause besorgen und dann mitschleppen sollte beziehungsweise wo sich ein Kauf in der Ferne lohnt, hat das Ferienhausportal HomeAway untersucht. Die heimischen Preise liegen dabei im Mittelfeld.

Spanien am teuersten für Baby-Utensilien

In Österreich werden für einen zweiwöchigen Familienurlaub mit einem sechs bis neun Monate alten Baby für Windeln, Schnuller und Babybrei im Schnitt 62 Euro fällig. In Spanien sind es gar 90 Euro, das beliebte Urlaubsland ist der Spitzenreiter bei den Preisen. In Frankreich legt man für dasselbe Paket 83 Euro hin, in Italien 74. Sparen lässt sich in Ungarn (48 Euro), Deutschland (50 Euro) und Großbritannien (59 Euro).

(APA)