Urlaub mit Wohnmobilen empfindlich verteuert

Im Vorjahr war Österreich mit 79 Euro pro Tag europaweit noch am günstigsten. Heuer kommt diese Form des Camping-Urlaubs in den Niederlanden mit 88 Euro pro Tag, in Portugal (110 Euro) und in der Türkei (fast 114 Euro) am billigsten. Spürbar preiswerter als in Österreich sind die gemieteten Ferienvehikel etwa auch in Deutschland (116 Euro). In Frankreich und in Italien sind mit rund 123 Euro fast genauso viel hinzulegen wie hierzulande.

Die Preise am massivsten hochgefahren haben die Caravan-Anbieter heuer in Norwegen (plus 61 Euro pro Tag), Belgien (plus 59 Euro) und Estland (plus 56 Euro). Billiger wurde es europaweit nur in den Niederlanden (minus 17 Euro) und der Schweiz (minus 11 Euro).

Generell besonders teuer sind Wohnmobile & Co. im Norden Europas – vor allem in Norwegen (fast 240 Euro pro Tag) und Island (gut 214 Euro). Die preiswerteren Urlaubsziele in Skandinavien sind hier Finnland (rund 168 Euro) und Schweden (knapp 164) Euro.

(APA)