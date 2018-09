Urlauber in Tirol weiter vermisst: Große Suchaktion im Gange

Der Mann kehrte von einer Wanderung nicht zurück. (Symbolbild) - © APA/BARBARA GINDL Archiv

Eine Suchaktion nach einem vermissten deutschen Urlauber ist in Rettenschöss im Tiroler Bezirk Kufstein auch am Dienstagabend noch im Gange gewesen. Der Mann war laut Polizei im alpinen Gelände unterwegs und war am Montag nicht mehr in seine Unterkunft zurückgekehrt. Eine noch in der Nacht auf Dienstag eingeleitet Suchaktion war vorerst erfolglos geblieben.