Urlauber randaliert im Hotel in Krimml

Völlig durchgedreht ist am späten Samstagabend ein 31 Jahre alter Mann in einem Hotel in Krimml (Pinzgau). Der Deutsche zerlegte und demolierte die Hotellobby und Teile seines Zimmers. Bei seiner Festnahme bedrohte er zudem die Beamten und verletzte sich selbst am Kopf.