Urlauber unternimmt betrunken Spritztour mit fremdem Auto

Der Alkolenker kam bei seiner Spritztour nicht weit. - © APA/GEORG HOCHMUTH

Ein Urlauber in Wagrain ist einfach mit dem Auto eines Österreichers davon gefahren. Der Mann hatte in der Nacht seine Touristengruppe verloren. Nahe einer Skihütte fand er schließlich ein Auto. Der Motor war an und das Licht brannte: Der Mann setzte sich zum Aufwärmen ins Auto. Als nach einiger Zeit niemand kam, fuhr er einfach mit dem Wagen weg.