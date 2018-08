Urlauberin entgeht am Königsbach-Wasserfall dem Tod nur knapp

Bei dem Absturz erlitt die Urlauberin schwere Verletzungen im Gesicht. (SYMBOLBILD) - © Bilderbox

Riesiges Glück im Unglück dürfte eine 25 Jahre alte Urlauberin am Königsbach-Wasserfall im benachbarten Bayern gehabt haben. Die Deutsche stürzte am Mittwoch knapp 50 Meter über einen rund 70 Grad steilen Hang ab und konnte sich gerade noch an Grasbüscheln oberhalb der Schlucht festhalten.