Ursache des Liftunfalls in Georgien weiterhin unklar

Folgenschwerer Unfall in Georgien - © APA (dpa/Archiv)

Die Ursache des schweren Liftunfalls in Georgien von Freitag war am Sonntag weiterhin unklar. Voraussichtlich im Laufe des Nachmittags sollen die beiden Experten des Vorarlberger Seilbahnherstellers Doppelmayr an die Unfallstelle vorgelassen werden, erklärte Unternehmenssprecher Ekkehard Assmann der APA.