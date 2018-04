US-Anwalt zündete sich wegen Umweltverschmutzung an

Anwalt wollte auf Umweltschäden aufmerksam machen - © APA (GETTY/Archiv)

In den USA hat sich ein bekannter Anwalt und Aktivist aus Protest gegen die Umweltverschmutzung angezündet. Die Leiche von David Buckel wurde am Samstag in einem Park im New Yorker Stadtteil Brooklyn gefunden, wie die “New York Times” berichtete. Laut einem Abschiedsbrief wollte Buckel mit der Aktion auf die durch fossile Brennstoffe verursachten Umweltschäden aufmerksam machen.