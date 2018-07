US-Außenseiter Kisner führt nach 1. Runde der British Open

Kevin Kisner führt das Feld überraschend an - © APA (AFP)

US-Golfprofi Kevin Kisner liegt nach der ersten Runde der British Open in Carnoustie in Führung. Der Außenseiter benötigte am Donnerstag 66 Schläge auf dem Par-71-Kurs und lag damit einen Schlag vor einem Verfolger-Trio. US-Superstar Tiger Woods rangierte mit fünf “strokes” Rückstand vorerst an der 32. Stelle, wobei mehr für den 14-fachen Major-Sieger (zuletzt US Open 2008) möglich gewesen wäre.