US-Börsen mit Rekord, Dow Jones erstmals über 25.000

Dow Jones legte zuletzt stark zu - © APA (AFP)

Kurz nach der Handelseröffnung an der New Yorker Börse hat der Dow Jones Industrial Index am Donnerstag erstmals die Marke von 25.000 Einheiten überschritten. Im Eröffnungshandel tendierte der US-Leitindex mit einem Plus von 0,45 Prozent und 25.033,17 Punkten weiter über der Rekordmarke. Damit hat der Dow innerhalb eines knappen Jahres über 5.000 Punkte zugelegt.