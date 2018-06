US-Botschafter in Berlin sagte Essen mit Kanzler Kurz ab

Grenell hatte durch ein Interview mit der rechtskonservativen US-Internetseite Breitbart scharfe Kritik in Deutschland ausgelöst. Darin betonte er, dass er andere Konservative in ganz Europa stärken wolle – was als Einmischung empfunden wurde. Auch die Einladung zum Mittagessen für den Kanzler hatte in Deutschland für Befremden gesorgt. Grenell hatte sich auf Breitbart als “Fan” von Kurz bezeichnet und ihn als “Rockstar” bezeichnet.

Kurz beendet am Dienstagvormittag seinen Israel-Besuch und fliegt nach Berlin weiter, wo er die deutsche Kanzlerin Angela Merkel treffen wird. Am Mittwoch steht ein Besuch beim deutschen Innenminister Horst Seehofer auf dem Programm.

(APA/Ag.)