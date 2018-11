Comic-Legende Stan Lee gestorben

Vater von Spiderman: Comic-Legende Stan Lee - © APA (AFP)

Die amerikanische Comic-Legende Stan Lee ist tot. Der Erfinder von Comicfiguren wie “Spider-Man”, “Iron Man” und “Hulk” wurde 95 Jahre alt und starb in Los Angeles, wie “TMZ” und “Variety” am Montag unter Berufung auf Lees Tochter und deren Anwalt berichteten. Lee hatte in den 1960er-Jahren gemeinsam mit dem Marvel-Verlag das Superhelden-Genre revolutioniert.