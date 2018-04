US-Demokraten verklagen Russland und Trump-Team wegen Wahl

Trump-Schwiegersohn Jared Kushner ist unter den Angeklagten - © APA (AFP)

Unter dem Vorwurf einer Verschwörung zur Beeinflussung der Wahl 2016 ziehen die US-Demokraten gegen Russland, das Wahlkampf-Team Donald Trumps und WikiLeaks vor Gericht. Nach Angaben der “Washington Post” wurde am Freitag in New York eine millionenschwere Klage eingereicht. Die Demokraten werfen den Angeklagten vor, die Wahl zugunsten des späteren Präsidenten Trump beeinflusst zu haben.