US-Drohne soll pakistanischen Terroristen getötet haben

Der Gesuchte sei im Marawara-Bezirk der ostafghanischen Provinz Kunar ums Leben gekommen, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Kabul am Freitag. Die Information stamme von den US-Streitkräften.

Fazlullah laut Stammesältesten bei Drohnenangriff getötet

Ein Stammesältester aus der Gegend, Jahan Sardar, sagte der Deutschen Presse-Agentur, “Mullah Fazlullah ist am Mittwoch gegen 10.00 Uhr abends bei einem Drohnenangriff gestorben.” Außerdem seien vier weitere pakistanische Kämpfer getötet worden.

US-Streitkräfte bestätigen Luftschlag

In der Nacht hatten zunächst US-Medien unter Berufung auf eine anonyme Sicherheitsquelle von dem Angriff auf den berüchtigten Extremisten berichtet. Ein Sprecher der US-Streitkräfte in Afghanistan bestätigte am Freitag aber nur den Luftschlag und wollte das Ergebnis nicht kommentieren. Das pakistanische Militär hatte zunächst keine Informationen über den angeblichen Tod Fazlullahs.

Fazlullah für Attentat auf Friedensnobelpreisträgerin verantwortlich

Mullah Fazlullah war unter anderem verantwortlich für das Attentat auf die Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai im Jahr 2012. Er wurde schon mehrfach totgesagt. Angesichts des Erstarkens der afghanischen Taliban und der Terrormiliz “Islamischer Staat” (IS) weiten die USA seit Monaten ihre Luftangriffe vor allem in Ostafghanistan an der Grenze zu Pakistan stark aus. Dort verstecken sich sowohl afghanische als auch pakistanische Extremisten.

