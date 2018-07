Finanzminister Steven Mnuchin ist optimistisch - © APA (AFP)

Der US-Wirtschaftsboom ist nach Einschätzung von Finanzminister Steven Mnuchin kein Strohfeuer. Er glaube nicht, dass es sich um ein ein- oder zweijähriges Phänomen handle, sagte Mnuchin am Sonntag in einem Interview des Senders Fox News. “Ich denke, dass wir uns ganz sicher in einer Phase von vier oder fünf Jahren befinden, in der es durchweg ein Wachstum von mindestens drei Prozent gibt.”