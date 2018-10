US-Handelsdefizit steigt erneut – Rekordwert für China

Strafzölle von US-Präsident Trump greifen nicht so recht - © APA (AFP)

Das US-Handelsdefizit ist im August so hoch ausgefallen wie seit einem halben Jahr nicht mehr. Die Importe übertrafen die Exporte um 53,2 Milliarden Dollar (46,25 Mrd. Euro), wie das Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Das sind 6,4 Prozent mehr als im Vormonat und bereits der dritte Anstieg in Folge.