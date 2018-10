US-Jugendliche backte Kekse mit Großvaters Asche

Die Kekse hatten eine makabere Zutat (Symbolbild). - © APA/AFP/JOSH EDELSON

Makaberer Vorfall in den USA: Aus der Asche ihres Großvaters soll eine Jugendliche in Kalifornien Kekse gebacken und diese dann an Mitschüler verteilt haben. Die Teenagerin habe mindestens neun Mitschülern Cookies gegeben, berichtete die “Los Angeles Times” am Mittwoch unter Berufung auf die Polizei der Stadt Davis.