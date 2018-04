US-Kette öffnet erstes Kino in Saudi-Arabien seit 35 Jahren

US-Kette AMC eröffnet Kino in Saudi-Arabien - © APA (AFP)

Saudi-Arabien hat eigenen Angaben zufolge die erste Kinolizenz seit 35 Jahren an eine US-Firma vergeben. Demnach soll die weltweit operierende Kette AMC am 18. April ihr erstes Kino in der saudischen Hauptstadt Riad eröffnen, wie das Regierungszentrum für Internationale Kommunikation CIC am Mittwoch mitteilte. Laut CIC will Saudi-Arabien bis 2030 über fast 350 Kinos verfügen.