US-Kürzungen: Weltbank warnt vor Wirtschaftskollaps in Gaza

Die Weltbank warnt nach Kürzungen von Finanzmitteln der Palästinensischen Autonomiebehörde und der USA vor einem wirtschaftlichen Zusammenbruch des Gazastreifens. Jede zweite Person lebe in Armut, die Arbeitslosenquote liege bei 53 Prozent, heißt es in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht.