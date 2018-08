US-Lebensmittelbehörde: Keine Krebswarnung für Kaffee

Die FDA schloss sich der Ansicht der kalifornischen Behörden an, auf eine spezielle Kennzeichnung bei Kaffee zu verzichten. (Symbolbild) - © Bilderbox

Ist Kaffee krebserregend? – In den USA hat sich in den in Kalifornien geführten Rechtsstreit um die Antwort auf diese Frage nun auch die zentrale Lebensmittelbehörde FDA eingemischt. Die Food and Drug Administration erklärte am Mittwoch in einer Stellungnahme, man sei für eine Ausnahmeregelung bei der Kennzeichnungspflicht für Kaffee, und schloss sich damit der Ansicht kalifornischer Behörden an.