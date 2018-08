US-Polizei fand nach Kinder-Befreiung toten Vierjährigen

Der Polizei bot sich ein Bild des Elends - © APA (AFP)

Nach der Befreiung von elf völlig verwahrlosten Kindern im Alter zwischen einem und 15 Jahren aus der Hand bewaffneter “Extremisten” in den USA hat die Polizei am selben Ort die Leiche eines vermissten Vierjährigen gefunden. “Wir haben die Überreste gestern an Abduls viertem Geburtstag gefunden”, sagte der Sheriff des Landkreises Taos in New Mexico, Jerry Hogrefe, am Dienstag.