US-Polizei trifft bei Räumung auf schießenden Rollstuhl und Tierfallen

© Bilderbox

Scharfe Tierfallen, Selbstschussanlagen und ein lebensgefährlicher Holzbadezuber: Die US-Polizei ist bei der Räumung eines Privatgrundstücks in der Kleinstadt Williams im US-Staat Oregon auf unerwartet großen Widerstand gestoßen. Ein Beamter der Bundespolizei FBI wurde bei dem Vorfall Anfang September durch eine Schrotladung am Bein verletzt, wie am Montag (Ortszeit) bekannt wurde.