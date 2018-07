US-Pornostar Stormy Daniels laut Anwalt festgenommen

Daniels mit Anwalt Avenatti - © APA (AFP)

Die wegen einer angeblichen Affäre mit US-Präsident Donald Trump bekannt gewordene US-Pornodarstellerin Stormy Daniels ist nach Angaben ihres Anwalts festgenommen worden. Vorgeworfen werde ihr, dass sie einem Kunden in einem Stripklub in Columbus (Ohio) erlaubt habe, sie auf der Bühne zu berühren, schrieb Michael Avenatti an Donnerstag auf Twitter. Sie könnte auf Kaution freigelassen werden.