US-Präsident friert 200 Millionen Dollar Syrien-Hilfe ein

Trump will Truppen bald aus Syrien abziehen - © APA (AFP)

US-Präsident Donald Trump friert einem Medienbericht zufolge mehr als 200 Millionen Dollar eines Hilfsfonds für den Wiederaufbau in Syrien ein. Er habe sich dazu entschlossen, nachdem er einen Bericht gelesen haben, wonach unlängst zusätzlich 200 Millionen Dollar an Hilfe genehmigt worden seien, schrieb das “Wall Street Journal” am Freitag unter Berufung auf Regierungskreise.