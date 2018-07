US-Präsident Trump machte keine Zugeständnisse an Putin

Trump wies alle Vorwürfe zurück - © APA (AFP)

US-Präsident Donald Trump hat die Darstellung zurückgewiesen, er habe bei seinem Gipfel mit Kremlchef Wladimir Putin Zugeständnisse an Russland gemacht. Im Kurznachrichtendienst Twitter verneinte er und griff zum wiederholten Mal die Medien scharf an. Er hätte sich mit Putin “sehr gut verstanden, was eine gute Sache ist, außer für die korrupten Medien!”, merkte er am Montag an.