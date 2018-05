US-Präsident Trump spricht bei Treffen der Waffenlobby

Eine Sprecherin des Weißen Hauses bestätigte den Auftritt Trumps - © APA (AFP)

Weniger als drei Monate nach dem Schulmassaker in Florida will US-Präsident Donald Trump bei einer Versammlung der umstrittenen Waffenlobby NRA eine Ansprache halten. Trump werde am Freitag bei dem Jahrestreffen der NRA in der Stadt Dallas teilnehmen, teilte die Lobbyvereinigung auf Twitter mit.