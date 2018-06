US-Präsident Trump stellt baldiges Ende des Korea-Kriegs in Aussicht

Laut Trump soll der Korea-Krieg bald beendet sein. - © APA/AFP/SAUL LOEB

US-Präsident Donald Trump hat nach seinem Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un die baldige offizielle Beendigung des Korea-Kriegs in Aussicht gestellt und ein Ende der US-Militärmanöver mit Südkorea angekündigt. Es bestehe die Hoffnung, dass der Korea-Krieg bald endet, “und er wird bald enden”, sagte Trump am Dienstag in Singapur.