Der US-Serienproduzent und -autor Steven Bochco ist am Sonntag im Alter von 74 Jahren an Leukämie gestorben. Das teilte sein Assistent Phillip Arnold mit. Bochco schrieb in den 80er und frühen 90er Jahren erfolgreiche Fernsehserien wie “NYPD Blue”, “Polizeirevier Hill Street”, “L.A. Law” und “Doogie Howser, M.D.” Außerdem stammen mehrere “Columbo”-Episoden aus seiner Feder.