US-Raketenabwehr verfolgt Flugbewegung des Weihnachtsmannes

Inzwischen lässt sich der Weg von Santa Claus auch digital über die Website einsehen. “Seht zu, dass alle im Bett sind und schlafen, so dass Santa einfliegen kann”, twitterte Norad am späten Sonntagnachmittag (Ortszeit), als Santa Claus nach den Berechnungen der Experten noch zwischen Nigeria und dem Tschad geortet wurde.

Kinder können sich bei Militär über Santas Flugbahn erkundigen

Auch über eine spezielle telefonische Hotline konnten sich Kinder über den aktuellen Stand der Flugbewegungen des Weihnachtsmannes informieren. Überraschend nahmen am Nachmittag US-Präsident Donald Trump und seine Frau Melania aus Ihrem Urlaubsdomizil in Mar-A-Lago in Florida bei mehreren Anrufen den Hörer ab und sprachen mit Kindern über deren Weihnachtswünsche.

Norad: Santa auf dem Weg nach Österreich

Nachdem Santa Claus die Geschenke in den USA erst in der Nacht auf den Christtag bringt, ist er immer noch unterwegs. Nach den Informationen des Twitter-Kanals hat er sogar nach Österreich geschafft: “Sieht aus, als würde er als nächstes nach Österreich fliegen”, hieß es dort, nachdem er seinen Besuch in Tschechien abgehandelt hatte. Ob das US-Militär weiß, dass in Österreich das Christkindl für die Geschenke zuständig ist?

Ein paar Auszüge aus der Flugbahn:

#Santa just left Poland and is now delivering gifts to children in Prague, Czech Republic, home to the largest castle in the world! It looks like Santa is headed to Austria next! https://t.co/gSvRD6ezKo #NORADTracksSanta — NORAD Tracks Santa (@NoradSanta) 24. Dezember 2017

#Santa has made it to the East Coast and delivered gifts across Florida, Georgia and NYC! Be sure to be in bed so he doesn’t fly past your home! Call us to learn where he’s flying next! 1-877-HI-NORAD #NORADTracksSanta — NORAD Tracks Santa (@NoradSanta) 25. Dezember 2017

He’s crossed Mississippi and Missouri, and now #Santa is delivering gifts in #Chicago, also known as “The Windy City!” #NORAD is busy keeping up with Rudolph’s infrared nose to make sure we have the precise location of Santa at all times! #NORADTracksSanta — NORAD Tracks Santa (@NoradSanta) 25. Dezember 2017

#Santa is in Illinois now. If you live in Chicago, you need to get to bed so Santa can visit you. #HeOnlyVisitsYouWhenYouAreAsleep — NORAD Tracks Santa (@NoradSanta) 25. Dezember 2017

(APA/dpa)