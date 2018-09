US-Rapper Mac Miller (26) tot: Vermutlich Überdosis

Mac Miller wurde nur 26 Jahre alt. - © Owen Sweeney/Invision/AP

Der US-amerikanische Rapper Mac Miller ist tot. Er sei mit 26 Jahren “tragisch gestorben”, hieß es am Freitag in einer Mitteilung seiner Familie, die der Deutschen Presse-Agentur vorlag. “Er war ein helles Licht in dieser Welt für seine Familie, Freunde und Fans”, hieß es darin. Einzelheiten über die Todesursache gebe es zu diesem Zeitpunkt nicht.