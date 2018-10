US-Rechtsextreme wollen von Trump profitieren

Neo-Nazis spüren Rückenwind in den USA - © AA (Getty/AFP)

In der Amtszeit von Donald Trump erlebt der Rechtsextremismus in den USA einen Aufschwung. Viele Vertreter des rechten Randes reklamieren den Präsidenten als einen der ihren. Folglich mischen Rassisten und Immigrantenfeinde auch bei den bevorstehenden Kongress- und Regionalwahlen kräftiger mit als in früheren Jahren. Und die Rechtsausleger machen dabei aus ihrer Gesinnung keinen Hehl.