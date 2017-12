US-Regierung plant offenbar Waffenlieferungen an Ukraine

Laut Medien sollen Panzerabwehrraketen geliefert werden - © APA (AFP)

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump plant offenbar Waffenlieferungen an die Ukraine. Man habe entschieden, die Ukraine mit “verbesserten Verteidigungskapazitäten” auszurüsten, erklärte die Sprecherin des Außenministeriums, Heather Nauert, am Freitagabend (Ortszeit) in Washington.