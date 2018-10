US-Rekord-Jackpot auf 1,6 Milliarden Dollar angestiegen

Lange Schlangen vor den Annahmestellen - © APA (AFP)

Lottofieber in den USA: Der Rekord-Jackpot der Lotterie Mega Millions ist auf gewaltige 1,6 Milliarden Dollar (1,39 Mrd. Euro) angestiegen. Schon bei der Ziehung am Freitagabend lag die Gewinnsumme bei einer Milliarde Dollar. Lottospieler hatten deshalb in den vergangenen Tagen die Verkaufsstellen gestürmt.