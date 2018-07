US-Richter bestätigt fristgerechte Familienvereinigung

Nicht alle hatten so viel Glück wie Maria und ihr Sohn Franco (4) - © APA (GETTY)

Nach Ablauf der Frist zur Wiedervereinigung getrennter Migrantenfamilien in den USA hat der zuständige Bundesrichter der US-Regierung trotz Hunderter weiterhin festgehaltener Einwandererkinder bescheinigt, seine Anordnung umgesetzt zu haben. Das Verfahren zur Zusammenführung der Familien sei fristgemäß “abgeschlossen” worden, erklärte Richter Dana Sabraw am Freitag (Ortszeit) in San Diego.