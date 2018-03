US-Sanktionen gegen Russland wegen Wahlkampfeinmischung

Mnuchin (l.) straft wegen russischen Cyberaktivitäten ab - © APA (AFP)

Die US-Regierung hat Sanktionen gegen Moskau wegen der mutmaßlichen russischen Einmischungen in den US-Wahlkampf 2016 verhängt. Die Strafmaßnahmen gegen fünf Firmen und Organisationen sowie 19 Einzelpersonen seien eine Antwort auf “böswillige russische Cyberaktivitäten”, darunter die versuchte Intervention in US-Wahlen, teilte Finanzminister Steven Mnuchin am Donnerstag in Washington mit.