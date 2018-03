US-Schüler verließen Unterricht – Protest in Washington

Zahlreiche Schüler versammelten sich auch vor dem Weißen Haus - © APA (AFP)

In den USA haben Schüler an die Opfer des Massakers von Florida vor einem Monat erinnert und gegen Waffengewalt protestiert. In zahlreichen Schulen im ganzen Land stand ab 10.00 Uhr Ostküstenzeit (15.00 Uhr MEZ) der Unterricht 17 Minuten lang still. Schüler und Lehrer verließen die Klassenräume, um der 17 Toten zu gedenken.