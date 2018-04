Neuer US-Außenminister Pompeo im Amt

Pompeo folgt Tillerson nach - © APA (AFP)

Der neue US-Außenminister Mike Pompeo hat sein Amt angetreten. Der bisherige Geheimdienstchef bekam am Donnerstag das erforderliche grüne Licht des Senats in Washington für seine Ernennung und wurde anschließend vereidigt. Bereits am Freitag will Pompeo am Nato-Außenministertreffen in Brüssel teilnehmen. Von Belgien aus will er dann Israel, Saudi-Arabien und Jordanien besuchen.