US-Sicherheitsberater für härteres Vorgehen gegen China

Bolton will härter gegen China vorgehen - © APA (AFP)

Der Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump hat ein härteres Vorgehen gegen China angekündigt. Das Verhalten der Regierung in Peking in der Handelspolitik sowie im internationalen, militärischen und politischen Bereich müsse angepasst werden, sagte John Bolton in einem am Freitag veröffentlichten Radio-Interview.