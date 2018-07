US-Star Dustin Johnson triumphierte bei Canadian Open

Johnson ist weiterhin die Nummer 1 der Golfwelt vor dem Engländer Justin Rose und seinem US-Landsmann Justin Thomas. Matthias Schwab machte durch Platz 7 bei den European Open in Hamburg 42 Plätze gut, ist nun 254. und damit weiter die Nummer zwei hinter Bernd Wiesberger (87.). In der Jahresgeldrangliste (Race to Dubai) und auch in der heimischen Order of Merit hat der 23-jährige Steirer als 81. mit 332.820 Euro seinen seit längerem verletzten und auf Rang 87 liegenden Landsmann (317.312 Euro) nun aber überholt und ist so gesehen aktuell Österreichs Nummer 1.

(APA)