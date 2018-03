USA bekennen sich weiterhin zum Atomdeal mit dem Iran

“Alle Teilnehmer brachten zur Kenntnis, dass sie die Verpflichtungen des JCPOA weiterhin einhalten und betonten die Notwendigkeit, dass dieses in all seinen Teilen effektiv, in gutem Glauben und in einer konstruktiven Atmosphäre umgesetzt wird”, heißt es in der Mitteilung. Der Iran und die Sechsergruppe (China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Russland und die USA) waren in Wien auf Ebene der Vize-Außenminister beziehungsweise der politischen Direktoren zusammengekommen. In Vertretung der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini hatte die EAD-Generalsekretärin Helga Schmid den Vorsitz bei dem Treffen inne.

Die Kommission tritt regelmäßig zusammen, um die Umsetzung des seit Anfang 2016 geltenden Atomdeals zu überwachen. Teheran hatte sich in dem Abkommen, das im Juli 2015 in Wien geschlossen worden war, zu umfassenden Kontrollen seines Atomprogramms bereit erklärt. Im Gegenzug wurden die internationalen Sanktionen gegen das iranische Regime gelockert. Trump hat das Abkommen massiv kritisiert und im vergangenen Oktober erstmals die vom US-Kongress geforderte regelmäßige Bestätigung, dass der Iran den Atomdeal einhält, verweigert.

In der Mitteilung vom Freitag wird dagegen darauf verwiesen, dass die Internationale Atomenergieorganisation (IAEO/IAEA) in ihrem jüngsten Bericht die Erfüllung der Verpflichtungen durch Teheran bestätigt habe. Die sechs Parteien hätten diese Feststellung “begrüßt”.

Umstritten ist vor allem das iranische Raketenprogramm. Teheran lehnt Verhandlungen über dieses ab. Laut einem vertraulichen Dokument wollen die drei europäischen Mitglieder der Sechsergruppe daher neue Sanktionen gegen den Iran verhängen, um Trump von der Aufkündigung des Atomdeals abzubringen. Das Dokument sei an die Regierungen der anderen EU-Länder verschickt worden, meldete die Nachrichtenagentur Reuters am Freitag. Ziel sei, herauszufinden, ob die Strafmaßnahmen von allen 28 EU-Staaten mitgetragen werden.

Trump hatte die europäischen Unterzeichnerstaaten des Atom-Abkommens mit Iran Mitte Jänner aufgefordert, die von ihm ausgemachten Fehler in dem Vertragswerk zu beseitigen. Ansonsten werde er die ausgesetzten US-Sanktionen gegen den Iran wieder in Kraft setzen.

Die USA versuchen indes, neben Deutschland auch Großbritannien und Frankreich für Nachverhandlungen zu gewinnen. Ziel von Trump sei es, die drei Länder bis zum 12. Mai an Bord zu holen, sagte der US-Gesandte Brian Hook am Freitag nach den Gesprächen in Wien.

Der 12. Mai gilt als mögliche Frist für die Wiedereinführung von US-Sanktionen gegen den Iran – dies könnte das Ende des Abkommen bedeuten. Das Atomabkommen mit dem Iran wurde 2015 von den USA, China, Russland, Frankreich, Großbritannien und Deutschland ausgehandelt. Der Iran verpflichtet sich darin, für mindestens ein Jahrzehnt wesentliche Teile seines Atomprogramms drastisch zu beschränken, um keine Atomwaffe bauen zu können.

US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt betont, er wolle entweder einen kompletten Ausstieg aus dem Deal oder dessen Überarbeitung im Rahmen von Neuverhandlungen. Anders als der bisherige Außenminister Rex Tillerson liegt sein Nachfolger Mike Pompeo diesbezüglich ganz auf Trumps harter Linie.

Der Iran jedoch ist dagegen. Teheran droht in dem Fall sogar, aus dem Deal auszusteigen und sein Atomprogramm ohne die im Abkommen vorgesehenen Einschränkungen wieder aufzunehmen.

Der iranische Vizeaußenminister Abbas Araghchi zeigte sich nach den Gesprächen am Freitag zufrieden. Positiv sei gewesen, dass “sowohl das EU-Trio als auch Russland und China für die Umsetzung des Abkommens” eingetreten seien und dies auch von den USA gefordert hätten, sagte er iranischen Medien.

(APA)