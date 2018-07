USA erlassen weitere Zölle gegen China über 200 Mrd. Dollar

Die Strafzölle könnten im September in Kraft treten, sagte ein US-Regierungsbeamter. Aus Regierungskreisen in Washington verlautete, die Liste mit den entsprechenden Produkten sei noch nicht endgültig, weil die Öffentlichkeit angehört werden solle. Das Verfahren nimmt demnach zwei Monate in Anspruch.

Mit der Entscheidung verschärft sich der Handelskonflikt zwischen den beiden Wirtschaftsmächten weiter. Erst am Freitag hatten die USA Zölle in Höhe von 25 Prozent auf chinesische Waren im Wert von 34 Milliarden Dollar in Kraft gesetzt. China verhängte wenig später Vergeltungszölle gleichen Ausmaßes.

US-Präsident Donald Trump hatte in der vergangenen Woche erklärt, sein Land könnte letztlich chinesische Produkte im Wert von 500 Milliarden Dollar im Jahr mit zusätzlichen Zöllen belegen. Das entspricht etwa dem Wert aller US-Importe aus China.

Trump wirft der Volksrepublik und anderen Exportnationen eine Handelspolitik zulasten der USA vor und kritisiert vor allem den chinesischen Handelsbilanzüberschuss. Die Regierung in Peking hat die Kritik zurückgewiesen.

