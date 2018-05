USA eröffnen Botschaft in Jerusalem

Proteste werden erwartet - © APA (AFP)

Zum 70. Jahrestag der Gründung Israels eröffnen die USA am Montag in einem umstrittenen Schritt ihre Botschaft in Jerusalem. US-Präsident Donald Trump hatte Jerusalem im Dezember im Alleingang als Israels Hauptstadt anerkannt. Aus den USA nimmt eine Riesendelegation an der Eröffnungszeremonie teil, die Israel als großen Triumph feiert.