USA erwägen militärische Schritte gegen Syriens Regime

Ähnlich hatte sich zuvor sein Verteidigungsminister James Mattis geäußert. Nach Angaben von Aktivisten sollen bei dem mutmaßlichen Giftgaseinsatz auf die von Rebellen kontrollierte Stadt Duma (Douma) in Ost-Ghouta am Samstag mehr als 150 Menschen getötet und rund 1.000 verletzt worden sein. Die USA und Verbündete machen die Regierung von Syriens Präsident Bashar al-Assad dafür verantwortlich.

So rief auch der britische Außenminister Boris Johnson zu einer “starken und robusten internationalen Antwort” auf. In Berlin sagte der Sprecher der deutschen Regierung, Steffen Seibert, bei dem “Giftgaseinsatz deuten die Umstände auf die Verantwortlichkeit des Assad-Regimes hin”. Russland dürfe nicht länger eine Untersuchung von Chemiewaffeneinsätzen in Syrien blockieren.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow bezeichnete Berichte über einen syrischen Angriff mit Chemiewaffen hingegen als Provokation. Russische Militärspezialisten seien an Ort gewesen und hätten keinerlei Spuren von Chlorgas gefunden. Vorwürfe des Westens, Russland decke den syrischen Einsatz von Chemiewaffen gegen Zivilisten, bezeichnete der Minister als antirussische Kampagne.

Auch der russische UNO-Botschafter Wassili Nebensja stellte die Echtheit des mutmaßlichen Angriffs infrage. Russische Ermittler hätten keine Belege für einen solchen Angriff gefunden, sagte er in einer Dinglichkeitssitzung des Weltsicherheitsrats in New York. Rebellen hätten den Angriff lediglich inszeniert, es handle sich um “fake News”.

Russland und die USA überzogen sich im Sicherheitsrat mit gegenseitigen Drohungen. Nebensja warnte, Russland werde einen westlichen Militärangriff in Syrien nicht dulden. Seine US-Amtskollegin Nikki Haley warnte, dass der Einsatz von Chemiewaffen zur Normalität werden könnte, und bezeichnete die für den mutmaßlichen Angriff Verantwortlichen als “Monster”. Unabhängig von der Reaktion der Weltgemeinschaft würden die USA handeln. In Syrien müsse endlich Gerechtigkeit hergestellt werden. Frankreich beschuldigte ebenso wie die USA den Iran und Russland, Syrien bei den Angriffen unterstützt zu haben.

Der UNO-Sicherheitsrat beriet auf Antrag der USA, Frankreichs, Großbritanniens und sechs weiterer Länder über den mutmaßlichen Chemiewaffenangriff in der Rebellenhochburg Duma vom Samstagabend. Die USA stellten im Sicherheitsrat Pläne für einen Resolutionsentwurf vor, in dem ein neuer “unabhängiger Untersuchungsmechanismus der Vereinten Nationen” zu Chemiewaffeneinsätzen gefordert wird. Russland lehnte das Vorhaben umgehend ab. Der Entwurf enthalte “inakzeptable Elemente”, welche diesen “schlimmer” machten als einen vorherigen Entwurf, sagte Nebensja.

Den USA und deren Verbündeten Frankreich und Großbritannien warf Nebensja Versagen im Nahen Osten vor. “Was auch immer Sie angreifen, Sie hinterlassen nur Chaos”, sagte er. Den Regierungen in Washington, Paris und London warf er “Beleidigungen, Erpressung, Sanktionen und flegelhaftes Verhalten” vor. Russland werde auf unentschuldbare Weise und noch stärker als zu Zeiten des Kalten Krieges bedroht. Die Berichte über den mutmaßlichen Giftgasangriff seien der Versuch des Westens, vom Fall des vergifteten russischen Doppelagenten Sergej Skripal abzulenken. Bewaffnete Angriffe “unter dem lügnerischen Vorwand, sich gegen Syrien zu richten”, würden “schwere Folgen” haben. Moskau habe Washington gewarnt, dass es keine Gefährdung russischer Soldaten auf syrischem Boden dulden werde.

Haley demonstrierte Entschlossenheit: “Wir haben den Punkt erreicht, an dem die Welt sehen muss, dass in Syrien der Gerechtigkeit genüge getan wird”, konterte sie. Russland und der Iran hätten Militärberater auf syrischen Stützpunkten, sagte Haley. “Wenn Syrien Zivilisten bombardiert, dann tut es das mit russischer Hilfe.”

Auch der französische Botschafter bei der UNO, Francois Delattre, machte Syriens Verbündete für den mutmaßlichen Giftgasangriff mitverantwortlich. Russland und der Iran unterstützten Syrien militärisch, und “kein syrisches Flugzeug hebt ab, ohne dass sein russischer Verbündeter informiert ist”, sagte Delattre. Während “eines zweiten Chemiewaffenangriffs in Duma” am Samstag seien zeitgleich russische Flugzeuge im Raum Damaskus im Einsatz gewesen, fügte der französische Diplomat hinzu.

Die USA und Frankreich haben in der Vergangenheit wiederholt gedroht, einen weiteren Einsatz von Chemiewaffen in Syrien nicht hinzunehmen. Trump hatte bereits vor einem Jahr als Vergeltung für einen tödlichen Chemiewaffenangriff in der Kleinstadt Khan Sheikhoun einen syrischen Luftwaffenstützpunkt bombardieren lassen.

Die israelische Regierung sprach unterdessen von “Verbrechen gegen die Menschlichkeit”. “Der jüngste Fall der Anwendung von Gas beweist eindeutig, dass Syrien ungeachtet seiner Verpflichtungen weiter Chemiewaffen besitzt und sich sogar neue beschafft hat”, erklärte ein Sprecher des israelischen Außenministeriums. “Der jüngste Angriff ist Teil einer ganzen Serie von Chemiewaffeneinsätzen durch das Regime.” Er sei ein Verstoß gegen eine Zusage des syrischen Machthabers Assad an die internationale Gemeinschaft, solche Waffen nicht mehr einzusetzen. Es zeige “eindeutig, dass Syrien weiter über die Fähigkeit zum Einsatz tödlicher Chemiewaffen verfügt und diese sogar neu entwickelt”.

Die Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OPCW) kündigte am Montag eine Untersuchung an, um die Vorwürfe zu prüfen.

Der UNO-Sonderbeauftragte für Syrien, Staffan de Mistura, forderte eine rasche und unabhängige Aufklärung des mutmaßlichen Angriffs. Giftgasangriffe seien “extrem besorgniserregend” und stellten einen Bruch internationalen Rechts dar. “Wir sehen keine Deeskalation, wir sehen das Gegenteil”, sagte De Mistura, und forderte den Rat zum raschen Handeln auf.

Der UNO-Hochkommissar für Menschenrechte, Zeid Ra’ad al-Hussein, rief die Welt zum Handeln auf. Er verurteilte die Reaktionen auf ähnliche Vorfälle als völlig unzureichend. Wenige Stunden vor Beginn einer Sitzung des Weltsicherheitsrates in New York zu dem Thema kritisierte Said “leere Worte, schwache Verurteilungen und einen Sicherheitsrat, der durch den Einsatz des Vetos gelähmt ist”.

Nach dem Vorfall in Duma kam es am Montag zu einem schweren Raketenangriff auf einen syrischen Militärflugplatz, für den Syrien, Russland und der Iran Israel verantwortlich machen. Bei der Bombardierung wurden mindestens 14 Angehörige der syrischen Armee und verbündeter Milizen getötet, wie die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Montag meldete. Unklar blieb, ob der Militärschlag mit dem mutmaßlichen Giftgasangriff in Zusammenhang stand.

Das russische Verteidigungsministerium erklärte, zwei israelische Kampfjets vom Typ F-15 hätten vom Libanon aus acht Raketen auf den Flugplatz T4 nahe der Stadt Homs abgefeuert. Augenzeugen berichteten im syrischen Fernsehen von Explosionen in der Gegend. Bewohner im Libanon hörten nahe der Grenze zu Syrien das Dröhnen von Jets. Die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana meldete, die Luftabwehr des Landes habe den israelischen Raketenangriff abgewehrt. Nach Angaben der iranischen Nachrichtenagentur Fars starben auch drei Soldaten der iranischen Revolutionsgarden. Der Iran verurteilte den Angriff als “klaren Verstoß gegen alle internationalen Vorschriften”. Die israelische Armee wollte sich wie bereits in früheren Fällen nicht zu den Vorwürfen äußern. Die USA und Frankreich dementierten jede Beteiligung an der Bombardierung.

Der mutmaßliche Giftgaseinsatz setzt den Westen unter erheblichen Druck. Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron hatte am Wochenende mit “gezielten Schlägen” gegen die syrische Regierung gedroht, sollte ein tödlicher Einsatz von Chemiewaffen unwiderlegbar bewiesen sein. Das sei eine rote Linie, sagte Macron. Auch Trump drohte Assad.

Der US-Präsident sprach am Montag von einem “barbarischen” Angriff. “Wir können solche Gräueltaten nicht zulassen”, fügte er hinzu. Seine Regierung werde in den nächsten 24 bis 48 Stunden eine “bedeutende Entscheidung” treffen. Die USA prüften eine mögliche Beteiligung der iranischen und der russischen Regierung. Trump schloss in diesem Zusammenhang auch mögliche Konsequenzen für den russischen Präsidenten Wladimir Putin nicht aus. Wenn sich herausstelle, dass dieser eine Verantwortung für den Angriff trage, werde er wie jeder andere einen Preis dafür zahlen, sagte er.

Bereits vor einem Jahr hatte das US-Militär die syrische Luftwaffenbasis Shayrat beschossen – als Reaktion auf den verheerenden Giftgasangriff mit Dutzenden Toten auf die Stadt Chan Scheichun, für den UN-Experten ebenfalls die Assad-Regierung verantwortlich machten. Das Eingreifen der USA galt aber weitgehend als symbolisch. Denkbar ist, dass die US-Regierung erneut einen ähnlichen Schritt unternimmt, um ein Signal an Assad zu senden, ohne aber eine tiefere Verstrickung in den Bürgerkrieg zu suchen. Denn eigentlich will Trump das US-Engagement in Syrien beenden.

