USA geben Kolumbus-Brief an Vatikan zurück

In dem Brief wendet sich der Seefahrer Kolumbus nach der Entdeckung Amerikas an den damaligen spanischen König Ferdinand und Königin Isabella. Das Originalschreiben wurde auf Latein übersetzt, und mehrere Kopien wurden in Europa verteilt, wie die US-Botschaft beim Heiligen Stuhl in Rom mitteilte.

Die Vatikanische Bibliothek bekam eine Kopie im Jahr 1921. Anschließend verschwand der Brief aber aus der Bibliothek und wurde mit einer Kopie ausgetauscht. Erst Jahre später, 2011, fiel der Schwindel auf und es wurde ermittelt, so die US-Botschaft. Ein Amerikaner hatte den Brief 2004 von einem Händler in New York erworben, allerdings ohne zu wissen, dass er gestohlen war. Er habe das Schreiben dann wieder zurückgegeben.

Die US-Botschafterin Callista L. Gingrich übergab das kostbare Schreiben nun wieder dem ursprünglichem Besitzer. Zwei weitere gestohlene lateinische Kopien seien in den vergangenen Jahren Bibliotheken in Florenz und in Barcelona zurückgegeben worden, so die Botschaft.

(APA/dpa)