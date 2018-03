USA gewähren Südkorea dauerhafte Ausnahmen von Strafzöllen

Die koreanische Stahlbranche ist erleichtert - © APA (AFP)

Als erster Staat hat sich Südkorea mit den USA über eine dauerhafte Ausnahme der seit Freitag geltenden Stahlzölle geeinigt. Die beiden Länder hätten sich auf eine Quote für Importe an südkoreanischem Stahl in die USA verständigt, teilte das Handelsministerium in Seoul am Montag mit.