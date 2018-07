USA haben laut China einen Handelskrieg begonnen

Die USA seien ein Rüpel (“bully”), dem man “die Waffe” abnehmen müsse. China werde sich verteidigen, kündigte der Minister vor Journalisten am Sitz der Welthandelsorganisation WTO in Genf an.

Der Weg für Gespräche müsse geebnet werden. Dabei dürften die USA China aber nicht die Pistole auf die Brust setzen und müssten auch zu ihrem Wort stehen, so Wang.

US-Präsident Donald Trump hatte kürzlich eine neue Runde im Handelskonflikt mit China eingeläutet, indem er eine Ausweitung der Abgaben auf chinesische Waren im Wert von 200 Mrd. Dollar (170 Mrd. Euro) androhte. Die Maßnahmen sollen in zwei Monaten greifen. China kündigte ein entschlossene Reaktion an. Auf vorherige US-Sonderzölle hat China bereits mit Gegenzöllen reagiert.

(APA/ag.)